Autocisterna carica di latte si ribalta e perde il carico: chiusa la Provinciale

Per rimuoverla è stato necessario l’intervento di un’autogrù. Questa mattina, qualche minuto prima delle sette, un’autocisterna carica di latte si è ribaltata lungo la Sp11 a Isorella.

Il mezzo pesante aveva da poco ritirato il carico da un’azienda agricola di Remedello ed era diretto a Isorella, quando per cause ancora da accertare si è ribaltato su un fianco nel campo adiacente alla carreggiata.



Fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone: sul posto sono giunte due ambulanze, insieme ai vigili del fuoco volontari di Verolanuova e a un'autogrù al comando provinciale di Brescia. L’autista è stato trasportato all’ospedale di Manerbio per accertamenti. Illeso invece l'altro passeggero dell'autocisterna.



La strada è rimasta a lungo bloccata per permettere le operazioni di recupero del mezzo.