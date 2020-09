Schianto auto-moto, biker portato in ospedale in codice rosso

Un biker di 33 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Poliambulanza di Brescia, a seguito di un grave incidente avvenuto domenica notte - poco prima di mezzanotte - a Iseo.

La sua moto si è schiantata contro un'auto in pieno centro, lungo via Roma. Per i soccorsi è intervenuta un'ambulanza dei volontari della Croce Rossa di Palazzolo. Dopo le prime cure sul posto, il personale medico ha accompagnato il 33enne all’ospedale Poliambulanza di Brescia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri di Iseo, intervenuti sul posto con una pattuglia.