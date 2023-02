Frontale tre due auto: 7 persone in ospedale, paura per 2 ragazzini

Tanto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per le sette persone rimaste coinvolte nello schianto. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 5 febbraio lungo via Bonomelli a Iseo: per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza dell’osteria in Franciacorta.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 15.30: sul posto, in pochi minuti, sono arrivate tre ambulanze e un’automedica. Le sette persone che erano a bordo delle macchine - tra cui un ragazzino di 11 anni e una 14enne - sono state portate nei nosocomi di Chiari, Ome e Iseo per le cure del caso. Per tutti loro pare traumi non di grave entità: sono stati dimessi dopo gli accertamenti, con prognosi di pochi giorni.

L’esatta dinamica e le responsabilità dello schianto sono al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti per i rilievi di legge.