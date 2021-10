Schianto tra auto in tangenziale, traffico nel caos: 4 km di coda

Traffico in tilt venerdì mattina sulla Provinciale 510 del Lago d'Iseo, per un incidente che – verso le 8.15 – ha coinvolto due auto all'altezza della Galleria Pianzole di Sulzano.

Sul posto sono state inviate due ambulanze in codice rosso, ma, al momento, non si hanno informazioni sulle condizioni dei feriti.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti che hanno raggiunto una lunghezza di 4 km, dal maxi svincolo con la Galleria Iseo in direzione sud, all'uscita della tangenziale per il centro di Sulzano (via Tassano) in direzione nord.