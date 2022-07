Spaventoso schianto frontale in galleria: uomo soccorso dall'eliambulanza

Pauroso incidente, lunedì mattina, lungo Statale 510 che collega il Lago d'Iseo alla città. Stando alle prime informazioni diramate dalla polizia stradale - impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità - due auto si sono scontrate frontalmente all'interno della galleria Covelo, in territorio di Iseo. Ancora da chiarire le cause all’origine dello schianto.

Un impatto piuttosto violento ma, sembra, senza drammatiche conseguenze per le persone coinvolte. I feriti - secondo le prime informazioni trapelate - sarebbero due: una donna di 74 anni e un uomo di 78 anni. La richiesta d'aiuto è infatti scattata, vero le 11.15, in codice rosso e sul posto - oltre a due ambulanze e a un'automedica - è stata inviata anche l'eliambulanza.

A destare maggiore preoccupazione sarebbero le condizioni del 78enne: avrebbe riportato gravi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dopo le prime cure è stato trasportato alla Poliambulanza, a bordo dell'eliambulanza, e poi ricoverato in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: il tunnel è chiuso per consentire i soccorsi e lunghe code si sono formate soprattutto in direzione del lago d'Iseo.