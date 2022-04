Maxi incidente tra un furgone e 3 auto: traffico paralizzato, code di chilometri

Mattinata complicata, quella di lunedì, per gli automobilisti provenienti dal Lago d’Iseo e dalla Valle Camonica. Un incidente avvenuto lungo la Statale 510 bis - nella galleria Covelo di Iseo - ha completamente mandato in tilt il traffico in direzione della città. Per oltre due ore, all’interno del tunnel è stato istituito il senso unico alternato e si sono inevitabilmente formate lunghe colonne di auto. Code e rallentamenti si sono verificati anche sulla vecchia strada che costeggia il Sebino.

Tutto è accaduto poco dopo le 6: 4 i veicoli e 7 le persone coinvolte nello schianto che si è verificato in direzione Brescia. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, si è trattato di un tamponamento a catena tra tre auto e un furgone. Lievi - per fortuna - le conseguenze per gli automobilisti e i passeggeri: solo per uno di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale, a Lovere. Per lui, come detto, nulla di grave: è stato ricoverato in codice verde.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce rossa di Palazzolo e quelli della croce blu del basso Sebino - sopraggiunti a bordo di due ambulanze - e i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza della sede stradale.

Dopo lo schianto 2 dei 4 veicoli coinvolti hanno rimediato pesanti danni, e per la loro rimozione si è reso necessario il carro attrezzi. Una corsia della galleria è stata quindi chiusa, mandando così in tilt il traffico già congestionato, dato che l’incidente è avvenuto nell’ora di punta: si sono registrate code di quasi 10 chilometri.