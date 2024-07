Maxi carambola tra auto sulla Provinciale: traffico in tilt

L’allarme è scattato in codice rosso, poco prima delle 8.30 di oggi (lunedì 8 luglio): una maxi carambola tra auto ha fatto convergere sulla Sp 12 a Clusane d’Iseo due ambulanze, un’automedica e pure i vigili del fuoco a sirene spiegate. Per fortuna, nessuna della 5 persone coinvolte - tre donne di 28, 38 e 49 e due uomini di 54 e 63 anni - è in gravi condizioni. Solo per due di loro si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Iseo per alcuni accertamenti: il ricovero è avvenuto in codice verde.

Stando alle prime informazioni trapelate, quattro auto si sono scontrate per ragioni ancora da chiarire. Non si esclude che all’origine dell’incidente ci sia l’asfalto reso scivolo dall’acquazzone che proprio in quegli istanti si è abbattuto sulle sponde del Lago d’Iseo. Per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli - affidata al centro di soccorso stradale Consoli di Iseo - il traffico è stato deviato sulla pista ciclabile che scorre parallelamente alla Provinciale. Code e rallentamenti hanno tenuto banco fino alla tarda mattinata.