Pauroso frontale tra moto sulla Provinciale: feriti due biker

Incidente stradale in Via Silvio Bonomelli a Iseo, lungo il doppio tornante della Strada provinciale 48. E' qui che poco dopo le 17 di domenica due moto si sono scontrate tra loro, in curva: probabilmente qualcuno deve aver sbagliato le misure della "piega" finendo per invadere la corsia opposta di marcia.

Motociclisti in ospeale

Due i motociclisti coinvolti, di 22 e 43 anni: è il primo ad aver avuto la peggio, trasferito alla Poliambulanza in elicottero, il secondo è stato trasferito in ambulanza a Seriate. Ma nessuno dei due rischierebbe la vita, entrambi ricoverati in codice giallo.I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Darfo Boario Terme.

Sul posto, oltre all'elisoccorso, anche l'automedica e due ambulanze: il Gruppo Volontari Ambulanza di Adro e Soccorso Pubblico Franciacorta di Rodengo Saiano. La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.