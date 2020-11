Investita in via Roma a Iseo: morta la 91enne Maria Stefini

Dramma a Iseo verso le 18 di venerdì. La 91enne Maria Stefini è morta dopo essere stata investita da un'auto, mentre attraversava la strada in via Roma, l'ex Provinciale.

Aveva trascorso il pomeriggio sul lungolago con due amiche, poi si è incamminata verso la sua abitazione in via Bonardi, dall'altro lato di via Roma. In quel momento sopraggiungeva una Mercedes guidata da una ragazza, che, forse a causa del buio, non ha visto Stefini attraversare. L'impatto è stato terribile, il corpo sbalzato in avanti di diversi metri. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della Locale: hanno provato subito a rianimarla praticandole il massaggio cardiaco, ma purtroppo non cè stato nulla da fare.

L'anziana signora, vedova da qualche anno, viveva da sola. Lascia un'unica figlia, che vive in Australia.