Auto piomba sul marciapiede, travolta una donna: è gravissima al Civile

Una 50enne è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Civile di Brescia, dopo essere rimasta coinvolta - suo malgrado - nello spaventoso incidente stradale che si è verificato verso le 15.30 in via Repubblica a Iseo.

Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Locale, intervenuta per i rilievi, una Fiat Punto ha urtato un camioncino dell'immondizia, poi - fuori controllo - ha finito per investire due persone sul marciapiede, tra le quali c'era anche la 50enne portata d'urgenza nel nosocomio cittadino, a bordo dell'elicottero del 118 (i medici si sono riservati la prognosi). È rimasto ferito anche l'altro pedone, trasportato al Mellini di Chiari in ambulanza; fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.



Per i soccorsi è intervenuta, oltre all'eliambulanza, anche l'autolettiga della Croce Rossa d'Iseo, che ha sede nella vicina Via per Rovato.