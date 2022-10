Pauroso frontale in curva: feriti marito e moglie, lui lotta per la vita

Da ormai due giorni lotta in un letto del reparto di rianimazione dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a causa dei gravissimi traumi riportati in un incidente stradale. Le condizioni dell'uomo di 73 anni sarebbero stabili ma la prognosi resta ancora riservata. La moglie, tre anni più giovane, non sarebbe invece in pericolo di vita: è ricoverata al Civile di Brescia per i numerosi traumi facciali rimediati nello schianto avvenuto, nel primo pomeriggio di mercoledì, a Clusane d'Iseo.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, la Fiat Punto sulla quale viaggiava la coppia avrebbe improvvisamente invaso l'opposta corsia mentre percorreva via Risorgimento. Poi il devastante impatto frontale con una Dacia Logan a bordo della quale c'erano un 55enne e la figlia di 17 anni. Padre e figlia avrebbero riportato lesioni lievi, medicate ei nosocomi di Sarnico e Iseo, mentre le condizioni del 73enne sono immediatamente apparse molto critiche.

L'anziano è stato rianimato a lungo sul posto dai sanitari, poi intubato e infine trasferito a bordo dell'elisoccorso nel nosocomio bergamasco dov'è tutt'ora ricoverato.