Terribile schianto in bicicletta: ciclista portato d'urgenza in ospedale

Verso le 17 di sabato, il Soccorso Alpino della Val Trompia è dovuto intervenire per soccorrere un biker caduto lungo un sentiero nel territorio comunale di Iseo, in località Marus, a 540 metri di altitudine.

I tecnici del Cnsas, sei in tutto quelli impegnati nelle operazioni, hanno raggiunto l'infortunato e lo hanno subito immobilizzato. Nel frattempo, è arrivato sul posto anche l'elisoccorso; i tecnici hanno dato supporto all’équipe medica per l’imbarellamento e il trasferimento del ciclista in un luogo aperto.

L’uomo, 62 anni, è stato poi recuperato per mezzo del verricello ed è stato subito portato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ha riportato gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita.