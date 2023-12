Maxi carambola in galleria: Provinciale chiusa e traffico in tilt

Un altro pomeriggio da incubo quello di giovedì 28 dicembre sulla Sp 510, la Proviniciale che collega il Sebino alla città e alla Valcamonica. Un maxi incidente, avvenuto verso le 13.15 all’interno della galleria Montecognolo, all’altezza di Iseo, ha reso necessaria la chiusura del tunnel, in entrambi i sensi di marcia. Traffico bloccato e uscita obbligata a Provaglio, per chi è diretto verso Edolo, a Iseo per chi viaggia in direzione della città.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco e la polizia stradale. Stando alle prime informazioni trapelate, sarebbero 5 le auto coinvolte nello schianto. Per fortuna, non si registrano feriti gravi.