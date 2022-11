Raffica di incidenti in pochi chilometri: caos traffico sulla Provinciale

Due incidenti in poco meno di un’ora: mattinata di caos e sirene lungo la provinciale 510 che collega il Lago d’Iseo alla Valcamonica e alla città. Nessuna conseguenza per le persone coinvolte, ma tanti i disagi: gli incidenti hanno inevitabilmente avuto pesanti ripercussioni sul traffico, soprattutto in direzione di Brescia.

Tutto è accaduto poco dopo le 9.30 di oggi, giovedì 17 novembre, in territorio di Iseo, all’imbocco delle gallerie. Il primo tamponamento ha coinvolto due veicoli che viaggiano in direzione della città, ma è stato risolto in breve tempo senza che si rendesse necessario l’intervento delle ambulanze. Pochi minuti più tardi quattro mezzi pesanti si sono scontrati nell’opposta direzione di marcia.

Sul posto è sopraggiunta anche un’autolettiga ma pare che nessuno dei camionisti coinvolti necessitasse di essere trasportato ospedale. La Provinciale non è stata chiusa la traffico, ma è stato istituito il senso unico alternato e si sono formate lunghe code. Sul posto per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi c’è una pattuglia della polizia stradale .