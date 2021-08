Auto sbanda e si ribalta, donna estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco

La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Iseo

Brutto incidente a Iseo questa mattina, domenica 29 agosto: una donna di 57 anni è rimasta ferita lungo via per Rovato nei pressi della concessionaria Iseocar.

Erano da poco passate le 7.30: la 57enne, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuoristrada, ribaltandosi.

Per estrarre la donna dall’abitacolo sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Sul posto anche un’ambulanza dei volontari della Croce Rossa di Palazzolo, che hanno trasportato la donna all’ospedale di Iseo, dov’è stata ricoverata in codice giallo.



Le indagini sono state affidate alla Polizia stradale di Desenzano del Garda: dalle prime informazioni, sembrerebbe che non siano rimasti coinvolti altri veicoli.