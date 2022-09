Leno: mercoledì i funerali di Irene Zani, morta a 17 anni

"Faccio mio il dolore di tutta la nostra Comunità, nello stringermi a mamma Simona, a papà Alessandro, a Dario e a tutti i familiari per la tragica e prematura scomparsa della cara e giovanissima Irene, avvenuta in un grave incidente in cui è coinvolto anche un altro giovane nostro concittadino. Ad entrambe le famiglie giungano il nostro abbraccio e la nostra vicinanza. Il Sindaco e l'intera Amministrazione comunale piangono con voi".

Con questo messaggio, la giunta Tedaldi ha voluto esprime la sua vicinanza alla famiglia di Irene Zani, la 17enne morta sul colpo in un terribile incidente stradale, avvenuto verso le 4 di domenica mattina sull'A21, nel tratto tra Pontevico e Manerbio in direzione Brescia.

Stando alla prima ricostruzione, sembra che si tratti di una tragica uscita di strada, non vi sarebbero altri veicoli coinvolti. Alla guida dell'auto c'era un ragazzo di 21 anni, al suo fianco la giovane vittima. I due stavano tornando a casa dopo una serata passata in un locale. Il conducente è stato soccorso e portato alla Poliambulanza: le sue condizioni non sono gravi. È però risultato positivo all'alcoltest, con 1,12 microgrammi di alcol per litro di sangue, ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

Le esequie di Irene saranno celebrate mercoledì mattina, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Leno. La giovane studiava all'istituto Capirola e frequentava l'oratorio. La sua famiglia è molto conosciuta in paese, il nonno è un noto commercialista: lascia nel dolore la mamma Simona, il papà Alessandro, il fratello Dario e gli amati nonni. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Fratelli Pinzi in via Bravo, dove è possibile far rivista al feretro dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 20: "Da lassù, cara Irene – ha scritto un'amica su Facebook – aiuta i tuoi genitori ad affrontare la vita di ogni giorno senza di te".