Malore al volante, poi l’incidente: ex maestra muore all’ospedale Civile

Non ce l’ha fatta la donna di 87 anni che, nella mattinata di martedì, era stata colta da un malore al volante, mentre percorreva la Provinciale 237 del Caffaro, ed aveva inavvertitamente urtato e fatto cadere un ciclista.

Iosè Savoldi è spirata in un letto del Civile di Brescia dove era stata ricoverata in condizioni disperate. A lanciare l’allarme e a far convergere Odolo i sanitari del 118 era stato proprio il ciclista: dopo essersi rialzato, aveva inseguito e fermato l’auto della donna prestando anche i primi soccorsi. Tutto inutile, purtroppo: vani anche gli sforzi dei medici del nosocomio cittadino.

Iosè Savoldi era originaria di Flero e molto conosciuta in paese: per tantissimi anni aveva insegnato alle scuole elementari. Tantissimi gli ex alunni che la ricordano per i suoi modi gentili e la dolcezza. "La maestra migliore del mondo", si legge sui social.

Già fissata la data dei funerali: l’ultimo saluto sarà celebrato alle 15 di sabato pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Odolo