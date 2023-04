Bicicletta viene travolta da un'auto: il ciclista lo ha fatto apposta?

La Polizia Locale di Brescia indaga sull'incidente di lunedì pomeriggio in Via Pietro Nenni, dove intorno alle 13 un 40enne di origini marocchine è stato travolto da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'ipotesi (assurda ma a quanto pare plausibile) è che l'uomo si sia volontariamente gettato sotto il veicolo in corsa, forse per incassare il premio dell'assicurazione o comunque un risarcimento in denaro.

Un altro episodio a Brescia

Il 40enne è stato investito da una Toyota: fortunatamente per lui solo ferite lievi e un ricovero in codice giallo al Civile. Ma ci sarebbero diversi elementi, su cui sta indagando la Polizia Locale, che come detto farebbero pensare a un gesto volontario. Quanto accaduto richiama un episodio simile avvenuto il 21 marzo scorso, sempre a Brescia, tra Via Lechi e Largo Torrelunga: in quel caso sarebbe stato un passante a gettarsi di proposito sotto un'auto in movimento.

Torna alla memoria il personaggio raccontato da Luciano De Crescenzo, Gennarino 'o kamikazze: anche lui si buttava sotto le macchine "per farsi pagare dalle società di assicurazione", ma lo faceva solo per portare a casa "un tozzo di pane".