Travolto da un furgone mentre va a scuola: gravissimo ragazzino

E' ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata il ragazzino di 14 anni investito lunedì mattina in centro a Bergamo: a guidare il furgone che l'ha travolto, di proprietà di una ditta bresciana, un operaio di 52 anni di origini albanesi e residente anche lui in provincia di Brescia.

Lo schianto subito dopo le 7.30 al semaforo di Largo Porta Nuova, lo stradone che incrocia con Via Papa Giovanni e Via Roma. Pare che il 14enne stesse attraversando la strada sulle strisce, con il semaforo verde, quando sarebbe stato travolto dal furgone, anch'esso in transito con semaforo verde.

L'incidente

Anche se a bassa velocità, il ragazzo (che abita a Locatello ed era appena arrivato in città per andare a scuola) è stato sbalzato con violenza sull'asfalto. Ad assistere alla scena decine di studenti, passanti, automobilisti: i rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale, che su indicazione della magistratura ha già posto sotto sequestro il veicolo coinvolto nell'incidente.

Sotto shock il 52enne alla guida del furgone, rimasto comunque illeso. Il ferito è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza di Padana Emergenza, che ha poi provveduto al trasferimento d'urgenza al Papa Giovanni, dove il 14enne è stato ricoverato in codice rosso. In serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo.