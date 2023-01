Donna investita, lesioni gravissime: il pirata è ancora in fuga

Ha investito una donna, procurandole gravissime lesioni, e poi se n'è andato senza prestare soccorso. La Polizia Locale di Brescia è a caccia del pirata della strada che, nella notte tra sabato e domenica, ha travolto e investito una donna - di origini straniere e senza fissa dimora - che in quel momento stava attraversando la strada in Via XX Settembre, all'altezza dell'incrocio con via Romanino.

La donna è stata soccorsa da alcuni passanti: gridava e chiamava aiuto. Avrebbe riportato fratture al bacino e alle gambe: è ricoverata al Civile e la prognosi sarebbe ancora riservata. Non sarebbe però riuscita a riconoscere l'auto che l'ha investita, né tanto meno a leggere la targa. Un colpo troppo rapido e violento.

Omissione di soccorso e fuga

Le indagini sono state affidati al comando di Via Donegani. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza, e non solo: l'investitore avrebbe perso delle tracce, sul luogo dell'incidente, forse parti di carrozzeria e sicuramente un pezzo di fanale anteriore. Tutti elementi che potranno essere decisivi per la sua identificazione. L'ignoto (o ignota) attualmente alla macchia è ricercato per omissione di soccorso e fuga dall'incidente.