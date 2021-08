Travolta sulle strisce da un'auto, ragazzina portata al Civile in ambulanza

Un’auto attraversa il cavalcavia, non si accorge di un pedone e lo travolge: è accaduto ieri, mercoledì 25 agosto, all’altezza della rotonda di Via Malta a Brescia.

Erano circa le 14.30: un automobilista di 37 anni aveva appena superato il cavalcavia Kennedy e si stava dirigendo in direzione sud, quando ha investito sulle strisce pedonali una ragazza di 16 anni, nata a Udine ma residente a Brescia.



Per soccorrere la 16enne sono giunte in pochi minuti un’auto medica e un’ambulanza, insieme alla Polizia Locale di Brescia. La giovane è stata subito presa in cura dai sanitari ed è stata trasportata in codice giallo al Civile di Brescia.