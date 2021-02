Travolto da un furgone in rotonda, ciclista 'vola' sull'asfalto

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto lunedì pomeriggio in via Enrico Fermi

Tutto è accaduto in pochi attimi, neanche il tempo di rendersene conto. L'urto violento con un furgone lo ha scaraventato a terra mentre era in sella alla sua bicicletta. Sono stati momenti di paura per il ciclista 28enne che, lunedì pomeriggio verso le 14, è stato travolto mentre pedalava lungo una rotatoria di via Enrico Fermi a Gussago.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della Polizia Locale che è intervenuta per i rilievi insieme ai mezzi di soccorso. Il giovane è stato trasportato alla Poliambulanza dove è stato ricoverato a seguito dei numerosi traumi, soprattutto a livello dorsale, riportati nell'impatto.

Al primo momento le condizioni del ragazzo erano apparse molto gravi, ma per fortuna la situazione è andata progressivamente migliorando nell'arco della giornata.