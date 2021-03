Investito da un'auto, cade rovinosamente a terra: paura per un ciclista

L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio in via Volturno a Brescia. Ferito un anziano ciclista di 84 anni

Era in sella alla sua bicicletta quando, all'improvviso, è stato urtato da un'autovettura ed è finito rovinosamente a terra. All'inizio si è temuto il peggio per un anziano ciclista di 84 anni che domenica pomeriggio, poco dopo le 15, è stato investito lungo via Volturno a Brescia.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo in bicicletta sarebbe stato in procinto di attraversare all'altezza del passaggio ciclopedonale quando un'automobile, guidata da un 70enne di origini italiane, lo avrebbe improvvisamente urtato facendolo finire sull'asfalto.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Brescia, intervenuti per i rilievi. Sul posto anche un'autoambulanza che ha condotto l'anziano in codice giallo all'ospedale Civile di Brescia a seguito dei numerosi traumi riportati durante la caduta.