Bimba esce da scuola, un'auto la investe sotto gli occhi della mamma

Momenti di grande apprensione, mercoledì pomeriggio in viale Europa a Brescia nella zona di Mompiano, per le sorti di una bimba di appena 4 anni di origini italiane che, poco dopo le 16, è stata investita da un'automobile in transito.

La bambina, accompagnata dalla mamma, era da poco uscita dall'asilo e stava attraversando con lei il viale in direzione da est a ovest. Improssivamente la piccola ha avanzato qualche passo rispetto alla madre e, all'altezza dell'intersezione con via Famiglia Boccacci, è stata urtata da una Toyota Yaris guidata da una donna.

Grande spavento per la mamma che ha assistito alla scena, ma per fortuna la piccola non sembra aver riportato gravi traumi. Un'ambulanza l'ha condotta al pediatrico del Civile per accertamenti. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Brescia.