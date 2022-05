Terribile schianto auto-tir, muore sul colpo: chi era la vittima

Ancora sangue sulle strade bresciane. E' il 41enne Indrit Maloku, di origini albanesi e residente a Castiglion Fiorentino, provincia di Arezzo, la vittima dell'incidente stradale di mercoledì mattina sull'autostrada A4, tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Ovest, in direzione Milano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Verona Sud, a cui sono stati affidati i rilievi, mancavano pochi minuti alle 11 quando il 41enne si stava immettendo in autostrada.

Era alla guida di una Peugeot 3008: a quanto pare non si sarebbe accorto del camion davanti a sé, in quel momento fermo nella rampa di accesso prima dell'ingresso in corsia. Impatto inevitabile, e purtroppo fatale: l'auto di Maloku è finita schiacciata sotto il cassone del rimorchio, e il 41enne è morto sul colpo in un groviglio di lamiere.

Sul posto ambulanze e Vigili del fuoco

All'arrivo dei soccorsi, purtroppo, non c'era già più niente da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, per il recupero della salma e la messa in sicurezza della zona, oltre all'automedica e a un'ambulanza della Croce Rossa di Brescia, con il sopporto di un secondo mezzo arrivato da Mazzano per le cure al camionista, illeso ma sotto shock per quanto accaduto. La salma di Indrit Maloku è stata già ricomposta e trasferita in obitorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non ci sarà bisogno di autopsia, e presto verrà riconsegnata alla famiglia.