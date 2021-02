Ragazzo travolto da un'auto: stava camminando in mezzo alla rotonda

Camminava tranquillo in mezzo ad una rotonda di viale Corsica quando una vettura, sopraggiunta all'improvviso, se lo è trovato davanti e non è riuscita ad evitare l'impatto.

Protagonista dell'insolita vicenda un giovane di 23 anni, originario del Gambia che, mercoledì sera poco dopo le 22, stava percorrendo il viale in direzione sud. In quel momento, una Opel Zafira proveniente da piazzale della Repubblica, ha imboccato la rotatoria diretta verso via Sardegna e, forse a causa della piantumazione presente nella stessa, non ha visto il giovane e lo ha investito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Brescia e un'autoambulanza che ha trasportato il giovane pedone, in codice giallo, alla Poliambulanza per accertamenti.

Al volante dell'auto un uomo di 56 anni, originario del Ghana, rimasto illeso.