Violento tamponamento auto-tir: ferito ragazzo, traffico in tilt sulla tangenziale

Spaventoso incidente nella prima mattinata di mercoledì lungo la tangenziale Ovest di Brescia. Per cause ancora da accertare, un 28enne al volante di un'auto, che viaggiava in direzione del centro cittadino, ha tamponato un camion: l'impatto è stato violento, tanto da far esplodere l'airbag; distrutta la parte frontale della macchina.

Il giovane automobilista avrebbe riportato traumi alla cervicale e al torace: soccorso da un'ambulanza dei volontari della croce blu di Brescia, è stato portato al Civile per il ricovero in codice giallo. Ancora non si conoscono le cause dell'incidente, avvenuto poco prima delle 8, all'altezza della motorizzazione civile: dall'errore alla distrazione, sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: rallentamenti e code di chilometri si sono formate durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada. Per il ritorno alla normalità è stato necessario attendere oltre un'ora.