Auto si schianta contro un muro: morto ex consigliere comunale, grave una ragazzina

Grave incidente nella notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre a Branzi (Bg): Eros Passera, 55enne di Foppolo ed ex consigliere comunale di Valleve, ha perso la vita; mentre una ragazzina di 16 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo. Stando alle prime informazioni trapelate, la Ford Focus guidata dalla vittima si è schiantata contro un muretto lungo la Provinciale che attraversa la Val Brembana.

Dopo lo schianto il 55enne si sarebbe allontanato, per ragioni al vaglio delle forze dell'ordine, dal luogo dell'incidente. Il suo corpo senza vita è stato trovato nella prima mattinata di domenica, nei pressi della cascata del paese.

Una ragazza di 16 anni, a bordo dell’auto insieme ad altri due minori di 15 e 16 anni, ha riportato gravi ferite nell'incidente ed è stata trasferita d'urgenza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo: è ricoverata in terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita.