Maxi incidente in autostrada, traffico nel caos: coda di 7 chilometri

È altamente sconsigliato entrare in autostrada per chi da Verona fosse intenzionato a viaggiare in direzione di Milano. Un bruttissimo incidente, avvenuto verso le 11.30 di venerdì mattina tra Sommacampagna e Peschiera, sta infatti bloccando l'autostrada: si registra una coda di 7 chilometri, destinata ad aumentare.

Stando a quanto finora trapelato, un autoarticolato avrebbe improvvisamente sbandato finendo la sua corsa nella campagne che costeggiano l'autostrada A4: nella carambola sono rimaste coinvolte anche 5 auto.

Sul posto sono state inviate diverse ambulanze e i vigili del fuoco: i feriti sarebbero due, ma non verserebbero in gravi condizioni. Sono presenti anche gli agenti della polizia stradale di Verona Sud, per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.