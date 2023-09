Tir sfonda il guardrail: detriti ovunque, coda di 20 chilometri

Mattinata infernale lungo l’autostrada A4 a causa dell’incidente che ha coinvolto un tir e imposto la chiusura di ben 4 corsie (due in direzione Milano e altrettante verso Verona) tra Desenzano e Brescia Est. A quasi tre ore dallo schianto le code in direzione del capoluogo lombardo sono arrivate a sfiorare i 20 chilometri. Auto e camion imbottigliati anche nell’opposto senso di marcia con colonne di circa 10 chilometri.

Un disastro per il traffico, ma il bilancio avrebbe potuto essere ben più pesante, vista la dinamica: verso le 7.30 un tir che trasportava detriti di asfalto ha sfondato il guardrail per poi piombare nell’opposta carreggiata e ribaltarsi. Una tragedia, per fortuna, solo sfiorata: nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e il conducente del mezzo pesante se l’è cavata con traumi e ferite non di gravi entità (è stato ricoverato codice giallo alla Poliambulanza).

Come si vede nel filmato, l’intero carico si è riversato sull’asfalto: le operazioni per rimuovere i detriti e il tir sono ancora in corso e il traffico ancora congestionato.