Schianto tra auto, 4 persone coinvolte tra cui due bambini: caos traffico

Disagi al traffico nel tratto bresciano dell’autostrada A4 a causa di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 10 ottobre.

Per cause ancora da appurare, verso le 14 due auto si sono scontrate tra gli svincoli di Desenzano e Brescia Est, sulla carreggiata in direzione di Milano. Quattro le persone rimaste coinvolte nello schianto, avvenuto in territorio di Calcinato.

Quattro le persone coinvolte tra cui due bambini, un maschio e una femmina, di 4 anni. Per i soccorsi sono state inviate sul posto un’ambulanza e un’automedica. Fortunatamente, non si registrano feriti in gravi condizioni. Pesanti le ripercussioni sul traffico: code si sono formate tra Desenzano e Brescia Est.