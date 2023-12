Disastro in autostrada: maxi-incidente con 7 automobili coinvolte, 13 feriti

Le sirene delle ambulanze e delle forze dell'ordine hanno illuminato l'autostrada fino a tarda sera. Pauroso incidente nel tardo pomeriggio di Santo Stefano sulla A4 Milano-Venezia, in direzione Milano al km 227, in territorio di Rezzato. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Verona Sud, a cui sono stati affidati i rilievi, si sarebbe trattato di un tamponamento a catena che alla fine ha coinvolto un totale di 7 veicoli.

Il bilancio del maxi-tamponamento

Il bilancio non è dei migliori, ma per fortuna nessuno si è fatto veramente male: 13 le persone soccorse o medicate dai sanitari, tra questi (per fortuna non gravi) anche una bimba di soli 3 anni, un ragazzino di 15, un anziano di 79. Feriti anche altri due ragazzi (uomo e donna di 18 e 19 anni), una ragazza di 27 anni, un giovane di 31, due donne di 62 e 70 anni, uomini di 38, 68 e 72 anni. I feriti sono stati tutti ricoverati in codice giallo al Pediatrico del Civile (i due minori) oltre che al Civile stesso, e ancora alla Poliambulanza.

Sul posto l'automedica e ben 6 ambulanze: Bresciasoccorso, Croce Rossa di Ghedi, Soccorso Pubblico Calcinato, Sarc Roncadelle, Cosp Bedizzole e Cosp Mazzano. Oltre ai Vigili del Fuoco in forze e agli agenti della Polstrada. Inevitabili i disagi, con code e rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza: chiuse due corsie per diverse ore.