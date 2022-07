Pauroso incidente, due auto "volano" in autostrada: ferito anche un bresciano

Pauroso incidente nel tardo pomeriggio di lunedì sull'autostrada A28, all'altezza del raccordo tra la Venezia-Belluno e lo svincolo di Treviso Nord: due vetture - un Range Rover e un'utilitaria a noleggio - sono finite fuoristrada, probabilmente per un tamponamento, mentre percorrevano la stessa corsia di marcia in direzione di Venezia. Un volo di diversi metri nell'erba, con due persone coinvolte che fortunatamente non rischiano la vita. Il più grave è un 54enne residente a Ghedi, trasferito in ospedale a Conegliano ma come detto già fuori pericolo.

I feriti erano già riusciti a liberarsi dalle lamiere quando sono arrivati i soccorsi: per la messa in sicurezza dei mezzi si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, con una squadra da Vittorio Veneto. Stabilizzati dal personale sanitario del Suem, sono stati entrambi ricoverati in ospedale. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale.