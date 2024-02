Inferno in A21: cinque indagati per la morte di Pietro e Antonella

La procura di Brescia vuole vederci chiaro e capire se, oltre alla fitta coltre di nebbia calata all'improvviso sull'autostrada A21, ci siano altre cause all'origine del terribile incidente costato la vita ai coniugi di Pontevico Pietro Pelucchi e Antonella Mombelli. Proprio per consentire ulteriori perizie ed accertamenti cinque persone (un camionista e 4 automobilisti) sono state inscritte nel registro degli indagati del fascicolo aperto per duplice omicidio stradale colposo e lesioni.

Un atto "dovuto" per consentire ai 5 indagati di prendere parte alle perizie che verranno effettuate per fare piena chiarezza sullo schianto infernale avvenuto, poco prima delle 9 di lunedì 5 febbraio, tra i caselli di Manerbio e Pontevico. Un maxi-tamponamento a catena che ha coinvolto oltre 60 persone (48 ferite) e causato la morte della coppia di Pontevico: a bordo della loro Dacia erano da poco entrati in autostrada, per andare a un funerale. Come è noto, la loro auto era finita sotto il rimorchio di una bisarca. Per loro, purtroppo, non c’è stato niente da fare: sono morti, uno accanto all'altra, a seguito dell’impatto. Entrambi in pensione, erano sposati ormai da 47 anni: lasciano nel dolore l'amato figlio Fabio.