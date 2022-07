Moto si schianta contro un'auto: biker 'vola' sull'asfalto e finisce in ospedale

È stato portato in ospedale con lesioni serie il 54enne che, verso mezzogiorno, è stato protagonista di un brutto incidente in moto lungo via Gere a Sarezzo.

Per cause ancora da accertare, la sua moto si è schiantata contro un'auto all'altezza della ditta Eredi Saleri. A seguito dell'impatto, l'uomo è stato sbalzato dalla sella rovinando poi sull'asfalto.

Subito è stato lanciato all'allarme al 112. La centrale operativa ha inviato sul posto l'ambulanza del COSP - Centro Operativo Soccorso Pubblico – di Bovezzo. È stato quindi portato all'ospedale di Gardone Val Trompia e lì ricoverato in codice giallo (non sembra essere in pericolo di vita).

Come detto, le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per ricostruire dinamica e responsabilità. I rilievi sono stati raccolti da una pattuglia della Stradale.