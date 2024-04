Auto sbanda e si ribalta: ragazza in gravi condizioni al Civile di Brescia

Una ragazza di 19 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia, a seguito di un terribile incidente avvenuto verso le 21 di sabato 6 aprile, lungo la Strada Provinciale 413 tra San Benedetto Po e Villa Garibaldi (Mn).

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, capovolgendosi. Per liberarla dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che l'hanno poi affidata alla cure mediche dei sanitari del 118.



La 19enne ha riportato traumi e ferite in diverse parti del corpo, tra cui la testa, ma non sembra essere in pericolo di vita. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.