Travolta da un suv, morta sul colpo: era mamma di due giovani figlie

Un Suv da 4,7 metri e quasi 20 quintali di peso sabato sera a Malonno le è letteralmente volato addosso, distruggendo la Lancia Y su cui era a bordo e procurandole la morte, all'istante: ferito anche l'uomo che era con lei, 50 anni, attualmente ricoverato in ospedale a Sondalo, Sondrio. L'uomo alla guida dell'Audi Q5 che avrebbe provocato l'incidente, un 44enne di Darfo Boario Terme, è risultato positivo all'alcol test con un tasso di 1,3 grammi per litro di sangue, quasi tre volte oltre il limite consentito (0,5 g/l): per questo è già stato indagato per omicidio stradale.

Chi era Ilaria Ziliani

La vittima dell'incidente è Ilaria Ziliani, 46 anni: originaria di Genova, da tempo viveva a Capo di Ponte con il compagno (di origini milanesi) e la figlia più piccola. La salma riposa all'obitorio dell'ospedale di Esine, a disposizione dell'autorità giudiziaria: nella giornata di lunedì sono previsti ulteriori accertamenti medico-legali. Solo in seguito il corpo sarà riconsegnato ai familiari che potranno così organizzare i funerali.

Ilaria lascia nel dolore due figlie di 13 e 26 anni: la prima, avuta con l'attuale compagno e che ancora viveva insieme ai genitori. La più grande, avuta da una precedente relazione, già fuori di casa e impegnata in una convivenza. Sulla dinamica dell'accaduto non ci sarebbero dubbi, come ricostruito dai carabinieri di Breno (con il supporto dei colleghi di Edolo) a cui sono stati affidati i rilievi.

La dinamica dell'incidente

Il suv Audi guidato dal 44enne stava transitando sulla Ss42, in territorio di Malonno, sorpassando la colonna di veicoli che in quel momento stava rallentando: il conducente non si sarebbe accorto della rotonda che, complice l'asfalto reso viscido dal ghiaccio, ha fatto da trampolino fino al drammatico incidente. Il 44enne alla guida del suv si è subito fermato a prestare soccorso: è stato poi ricoverato in ospedale. La povera Ilaria è morta sul colpo, il marito è finito anch'egli in ospedale. A causa del ghiaccio si è ribaltata anche l'automedica che era stata chiamata a intervenire sul posto.

