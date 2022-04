L'auto sbanda e si schianta contro il camion: Ilaria è morta sul colpo a soli 21 anni

Morta a 21 anni in pochi tragici istanti: la sua auto, una Fiat 500, ha sbandato ed è finita nella corsia opposta proprio mentre transitava un camion. L'autista ha fatto di tutto per sterzare, è finito fuori strada nel fossato sul ciglio della carreggiata. Ma l'impatto, purtroppo, è stato inevitabile. Non ha lasciato scampo alla giovanissima Ilaria Santini di Locate Bergamasco, frazione di Ponte San Pietro: il dramma si è consumato lunedì pomeriggio poco prima delle 14.30, sulla Strada statale 42 in territorio di Ceto, più o meno all'altezza dell'uscita per Capo di Ponte.

Resta da capire il perché di quella improvvisa sbandata. Tutto è possibile, le indagini sono affidate alla Polizia Stradale. Sembra esclusa la pista del cellulare alla guida. La salma della povera Ilaria intanto è stata ricomposta e trasferita all'ospedale di Esine, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Solo lievi ferite per il camionista, un 46enne di nazionalità tunisina e residente in Friuli, ma dipendente di un'azienda bresciana. E' stato ricoverato in stato di shock a Esine.

Una scena terribile

Sul posto la centrale operativa ha inviato anche l'automedica e un'ambulanza dei volontari dell'Arnica di Berzo Demo, oltre ai Vigili del fuoco del comando provinciale. Una scena terribile agli occhi dei soccorritori: la Fiat 500 ormai ridotta a un ammasso informe di lamiere, il cofano e l'abitacolo completamente schiacciati, la vittima incastrata tra i rottami, ormai senza vita. Ilaria abitava a Locate insieme alla famiglia, i genitori Emanuela e Sergio (imprenditore, titolare dalla Omniproject), i fratelli Nicola e Davide di 25 e 19 anni.

Si era diplomata all'istituto Mamoli di Bergamo, poi per un po' aveva aiutato il padre in azienda. Sognava di lavorare i bambini, per questo aveva scelto l'indirizzo socio-sanitario alle scuole superiori. Una ragazza semplice, solare e piena di vita, dice di lei chi lo conosceva: avrebbe compiuto 22 anni tra un paio di settimane.