Ragazza morta nello schianto, il paese si stringe per l'ultimo saluto

È uscita di casa in auto, portando con sé solo i documenti e gli adorati libri, e non è più tornata: la sua vita è stata spezzata in pochi tragici istanti, in un drammatico schianto contro un camion avvenuto a Ceto.

Un impatto che non ha lasciato scampo a Ilaria Santini, 22 anni che avrebbe dovuto compiere alla fine da aprile. Mamma e papà non hanno potuto abbracciarla per l'ultima volta, così come i suoi fratelli: ora possono solo vegliare sul feretro che si trova nella chiesa di Locate, frazione del comune bergamasco di Ponte San Pietro, dove la 21enne viveva.

La magistratura bresciana ha infatti deciso di non eseguire l'autopsia: nelle scorse ore la salma della giovane che sognava di fare la maestra è stata restituita ai familiari che hanno così potuto organizzare l'ultimo saluto.

L'intera comunità si è stretta attorno ai genitori - mamma Emanuela e papà Sergio, così come ai fratelli Nicola e Davide di 25 e 19 anni. Uno strazio che preghiere e messaggi di cordoglio tentano di lenire. Giovedì sarà il giorno dell'ultimo abbraccio a una ragazza piena di vita che amava i libri e la montagna, così tutti in paese ricordano la 21enne. Decine di persone sono attese per il funerale, che sarà celebrato alle 15 nella chiesa parrocchiale di Locate.

Diplomata all'istituto Mamoli di Bergamo, aveva aiutato il padre Sergio, titolare della Omniproject, in azienda, ma voleva lavorare in un asilo. Sognava di fare la maestra, come ha ricordato il fratello minore. I suoi sogni si sono infranti per sempre lunedì pomeriggio sull'asfalto grigio della Statale 42 del Tonale.