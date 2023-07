Moto si schianta contro un'auto: paura davanti alla pizzeria

Lo schianto e il boato hanno fatto temere il peggio, tanto che, dopo la chiamata al numero unico per le emergenze, sul luogo dell’incidente sono accorse due ambulanze in codice rosso. Per fortuna, le condizioni dei feriti sono apparse meno gravi di quanto temuto e, delle 4 persone coinvolte nello scontro tra un’auto e una moto, solo due sono state portate all'ospedale di Gavardo per alcuni accertamenti.

La dinamica dell’incidente avvenuto, verso le 12.30 di domenica 16 luglio alla Pieve vecchia di Idro, è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale della Valsabbia che sono intervenuti per i rilievi di rito. Per cause da chiarire, una moto ha centrato in pieno un Suv proprio di fronte all’ingresso della pizzeria Arrigo, lungo la statale 237 del Caffaro, che in quel tratto prende il nome di via Trento. Il biker, sbalzato dalla sella, avrebbe riportato traumi e contusioni ma le sue condizioni non sarebbero critiche.

"Una strada - fanno sapere dal comando di polizia locale - oggetto di tantissimi controlli: nonostante tutto continuano ad esserci gravi incidenti. È vero che è un periodo in cui ci sono moltissimi mezzi in circolazione, ma qualcosa deve cambiare". Solo nella giornata di sabato, si legge sui canali social della Locale della Valsabbia, gli agenti hanno sospeso sette patenti a seguito di mirate operazioni di controllo effettuate sulla Statale del Caffaro.