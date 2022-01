Schianto tra auto sulla Statale: due feriti, traffico nel caos e lunghe code

Schianto tra auto e traffico paralizzato per due ore: è successo nella giornata di ieri, verso le 11.20, lungo la Statale 237 a Idro, nel tratto che prende il nome di via Trento.

Stando a quanto ricostruito finora, pare che una Seat – guidata da un 82enne del paese – sia uscita dal parcheggio sopra la Pieve di Santa Maria, dirigendosi verso il centro abitato. In quel momento stava però transitando, in direzione opposta, una Panda 4x4 con a bordo una 45enne di Ponte Caffaro, che nulla ha potuto per evitare l'impatto.

Ad avere la peggio è stata la donna, portata in ambulanza al pronto soccorso di Gavardo; l'82enne ha accusato un malore ed è stato preso in cura sul posto dal 118, intervenuto con l'autolettiga dei volontari di Odolo. Nessuno dei due automobilisti sembra essere in gravi condizioni.