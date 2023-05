L'addio a Hendy, papà di due bambini: "Dagli forza da lassù"

Sarà celebrato martedì pomeriggio il funerale di Hendy Cicchiello, il giovane padre (41 anni) di Isorella morto tragicamente in sella alla sua Vespa, venerdì sera. La salma riposa a Castel Goffredo, nella casa dei genitori, dove è stata allestita la camera ardente: l’ultimo saluto è in programma per martedì alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Isorella, dove abitava. Lascia nel dolore anche la giovane moglie Claudia e i figli ancora piccoli, Dario e Andrea.

Venerdì sera Cicchiello stava transitando a Bovolone, Verona, quando improvvisamente sarebbe scoppiato un pneumatico: è stato sbalzato a terra ed è morto sul colpo per le conseguenze della caduta. Inutili i disperati tentativi di rianimarlo, nonostante i soccorsi tempestivi. Stava partecipando alla 1000 Km Vespistica, partita proprio da Mantova.

Il dolore di amici e familiari

A causa della morte di Hendy, tutte le iniziative della 15esima edizione sono state sospese: domenica a Valeggio sul Mincio gli iscritti alla manifestazione hanno commemorato l’amico vespista appena scomparso. “Affranti dal dolore - scrive Claudio Federici, presidente del Vespa Club Mantova - non troviamo le parole per esprimere un amico e socio vespista, che tanto amava questa manifestazione. Il direttivo del Vespa Club si stringe forte a tutta la famiglia di Hendy Cicchiello in questo momento di grande dolore”.

Tantissimi anche i messaggi di cordoglio pubblicati in queste ore sui social. “Ora da lassù - scrive l’amica Lorena su Facebook - veglia a dai la forza a chi quaggiù non sarà mai più come prima, senza di te”