Schianto tra auto, una finisce contro il guardrail: feriti madre e figlio

Un violento tamponamento tra due auto (una Fiat Punto e una Volkswagen Golf), verso mezzogiorno di martedì 14 marzo ha mandato in tilt il traffico lungo la Provinciale 19. L'incidente è avvenuto in tra Rodengo Sainao e Gussago, in direzione di Concesio.



Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Gussago, la Volkswagen Golf - a bordo della quale viaggiavano madre e figlio - stava cercando di immettersi sulla carreggiata, dopo una sosta sulla piazzola di emergenza, quando è stata tamponata da una Fiat Punto che sopraggiungeva. A seguito dell'impatto, la berlina tedesca è finita contro il guardrail.

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze. Il ragazzo al volante dell'utilitaria avrebbe riportato lievi ferite ed è stato ricoverato all'ospedale di Ome. Più serie invece le condizioni della 57enne e del figlio 25enne sulla Golf: entrambi sono stati portati al Civile di Brescia e uno dei due è stato ricoverato in codice rosso. Pesanti, come detto, le ripercussioni sul traffico: code e rallentamenti si sono verificati in direzione della città durante le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.