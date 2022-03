Auto sbanda e si schianta contro un tir: gravi traumi per il conducente, caos traffico

Uno spaventoso schianto frontale tra un’auto e un tir ha mandato letteralmente in tilt il traffico lungo la Provinciale 19, nel pomeriggio di martedì. Code di chilometri si sono registrate tra Concesio e Gussago, come pure sulle strade parallele alla provinciale.

Automobilista soccorso in codice rosso

Un impatto piuttosto violento, avvenuto verso le 16.30: ad avere la peggio è stato l’automobilista - un 48enne di Rodengo Saiano. L’uomo è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco - arrivati sul posto insieme a un‘ambulanza e a un’automedica - e poi affidato alle cure dei sanitari del 118. Per lui si è inizialmente temuto il peggio: è stato trasferito d’urgenza al Civile di Brescia. L’allarme è poi - per fortuna - rientrato: il 48enne avrebbe riportato fratture multiple alle costole, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato ricoverato nel reparto di chirurgia toracica, con una prognosi di 30 giorni. Illeso, invece, il camionista.

Provinciale chiusa per oltre 3 ore

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale di Gussago, che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico, il 48enne avrebbe perso il controllo della sua auto mentre viaggiava verso il Comune in cui risiede, finendo per invadere l’opposta corsia: il conducente del tir che sopraggiungeva non avrebbe potuto fare nulla per evitare lo schianto.

Lunghe e complesse le operazioni di rimozione del tir: solo verso le 20 il mezzo pesante è stato portato via dal luogo dell’incidente e la Provinciale è stata riaperta. Come detto, colonne di auto si sono formate anche lungo via Forcella - la ripida salita che attraversa la collina Stella - dov’è stato deviato il traffico