Schianto nel parcheggio della piazza: ferite una mamma e la sua bambina

Tanta paura, ma – per fortuna – nessuna grave conseguenza. Una giovane donna e la sua bimba di poco più di un anno sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto verso le 9.30 di oggi, mercoledì 13 settembre, all’interno dell’area di sosta della piazza del mercato di Gussago. All’origine dello schianto con un’altra auto, guidata da una 60enne, ci sarebbe una mancata precedenza.

L’impatto non sarebbe stato violento, ma la madre ha temuto per la sua figlioletta di 13 mesi, che si trovava nel seggiolino posizionato sul sedile posteriore. Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto sono sopraggiunte due ambulanze. L’allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118: la piccola, oltre al grande spavento, non avrebbe riportato gravi traumi. La mamma, una 34enne, era invece sotto shock. Entrambe sono state trasportate al Civile di Brescia, per gli accertamenti del caso: il ricovero è avvenuto in codice giallo.

Anche la 60enne è stata accompagnata in ospedale, a Ome, in unpiù rassicurante codice verde. I rilievi sono stati raccolti dalla polizia locale di Gussago.