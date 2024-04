Perde il controllo dell'auto, poi lo schianto: donna finisce in ospedale

Brutto incidente stradale verso le 5.30 di oggi, domenica 7 aprile. Protagonista una 43enne che – per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale – ha perso il controllo dell'auto mentre viaggiava lungo via Trieste a Gussago, finendo per schiantarsi all'altezza della rotonda di Via Acquafredda.

L'impatto è stato violento e, per i soccorsi, è stato necessario far intervenire anche una squadra dei vigili del fuoco. La donna è stata poi affidata all'équipe medica sopraggiunta sul posto con un'ambulanza di Soccorso Pubblico Franciacorta. La 43enne ha riportato lesioni serie, ma non ha mai perso coscienza e non è in pericolo di vita: è stato portata con l'autolettiga all'Istituto Clinico Sant'Anna di Brescia e lì ricoverata in codice giallo.

Da ricostruire la dinamica del sinistro. Considerando quando è avvenuto l'incidente (era notte fonda, mancava oltre un'ora alle prime luci dell'alba) non si esclude che possa esser stato causato da un colpo di sonno, ma, dalla distrazione alla manovra sbagliata, nessuna ipotesi è esclusa.