Spaventoso incidente tra due auto e un furgone: feriti e caos traffico

Alle 11.50 di oggi, domenica 7 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere i feriti di un incidente stradale avvenuto a Gussago sulla Sp19, a poche decine di metri di distanza dall'incrocio con via dei Camaldoli: coinvolti due auto e un furgone.

Una volta arrivati sul posto, i pompieri hanno provveduto a estrarre un ferito rimasto bloccato all'interno di un abitacolo e a consegnarlo alle cure del 118; è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Civile di Brescia.

In tutto sono rimaste coinvolte tre persone – un 25enne, una 69enne e un 74enne – nessuna delle quali è in gravi condizioni. Oltre ai vigili del fuoco, per i soccorsi sono intervenute due ambulanze (Croce Rossa di Gussago e 118 di Cellatica), l'auto medica del Civile e una pattuglia dei carabinieri di Concesio. Pesanti i rallentamenti sulla Provinciale, con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.