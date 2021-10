Terrificante incidente sulla Provinciale: due feriti, morto un giovane uomo

Tragico incidente stradale sabato mattina – verso le 6.40 – sulla Provinciale 19 a Gussago, all'altezza della galleria situata sotto via Mirabella.

In uno scontro che ha coinvolto almeno due auto (la dinamica dev'essere ancora accertata), un uomo di 44 anni ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite: si tratta di una 23enne e di un 33enne.

Per i soccorsi sono state inviate sul posto tre ambulanze: i feriti sono stati portati in ospedale a Ome e al Civile per il ricovero in codice giallo. Per i soccorsi è stato necessario far intervenire anche i vigili del fuoco di Brescia e una pattuglia della Stradale, che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico.