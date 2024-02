Travolto da un'auto, sbalzato sull'asfalto: ragazzino ricoverato in codice rosso

È stato ricoverato in codice rosso al Civile il ragazzino di 16 anni protagonista di un brutto incidente in bicicletta, nel tardo pomeriggio di mercoledì a Navezze, frazione di Gussago. Intorno alle 18, in Via Fontana (in quel tratto Strada provinciale 10), sarebbe stato infatti investito da un'auto, guidata da un 80enne rimasto illeso nell'impatto: come da prassi sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.

Ricoverato in codice rosso

La vettura l'avrebbe sorpreso alle spalle: il giovane è stato sbalzato dalla bici ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi: la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza di Soccorso Pubblico Franciacorta, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale.

Il ferito ha raggiunto il Civile poco dopo le 19. Buone notizie in arrivo nel corso della serata: le condizioni del 16enne, inizialmente considerate gravi, si sono rapidamente stabilizzate ed è già stato dichiarato fuori pericolo.