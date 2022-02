Sterza per evitare un'auto, Bmw si ribalta in strada di fronte al supermercato

Il forte boato ha spezzato la tranquillità, in una mattinata come tante, dei residenti di via Benedetto Croce a Gussago, spaventando anche i clienti del vicino supermercato Italmark. Sono corsi tutti in strada, per capire cosa fosse accaduto: di fronte a loro un'auto giaceva ruote all'aria in mezzo alla carreggiata.

Lo spaventoso incidente è avvenuto, poco prima di mezzogiorno di lunedì, all'altezza del civico 4. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale di Gussago, una Bmw 320D avrebbe sterzato improvvisamente per evitare di colpire una macchina che stava uscendo da un vialetto: avrebbe però urtato il marciapiede, finendo la sua corsa impazzita ruote all'aria. La berlina tedesca si è letteralmente capovolta sulle strisce pedonali: per fortuna in quegli istanti nessun pedone stava attraversando la strada che porta al centro del paese.

Per il conducente, un uomo di 66 anni, si è inizialmente temuto il peggio e sul posto è stata inviata un'ambulanza in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco. L'allarme è rientrato pochi minuti dopo lo schianto: l'automobilista è riuscito a lasciare l'abitacolo della Bmw da solo e non avrebbe rimediato ferite. Per lui un forte spavento, ma nessuna conseguenza fisica, tanto che non si è nemmeno reso necessario il ricovero in ospedale.